Права и свободы человека в Татарстане: как они соблюдались в 2017 году?

19:09, 30.01.2018 37 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в «Корстоне» прошло расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан, участие в нем принял председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. На заседании был рассмотрен проект Доклада о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан в 2017 году.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:23
    Не уверен, что они соблюдались. И не только в Татарстане.
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