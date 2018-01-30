Права и свободы человека в Татарстане: как они соблюдались в 2017 году?

Сегодня в «Корстоне» прошло расширенное заседание экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Республике Татарстан, участие в нем принял председатель Госсовета Фарид Мухаметшин. На заседании был рассмотрен проект Доклада о соблюдении прав и свобод человека и гражданина в Республике Татарстан в 2017 году.

