В интересах общества: ОП РТ подвела годовые итоги

18:16, 26.01.2018 15
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Общественная палата РТ подвела итоги работы в прошлом году. С ежегодным докладом выступил председатель ОП РТ Анатолий Фомин.

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