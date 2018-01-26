«Нижнекамскнефтехим» представил продукцию на выставке «Интерпластика»

«Нижнекамскнефтехим» представил продукцию на международной специализированной выставке пластмасс и каучуков «Интерпластика-2018», которая проходит в Москве. В ней принимают участие более 700 компаний из 35 стран. На стенде НКНХ представлен ассортимент выпускаемой продукции – различные виды каучуков и марки пластиков. С посетителями работают руководители и менеджеры коммерческой, технической служб и научно-технологического центра компании.
Здесь же ведутся переговоры с потенциальными партнерами - обсуждают продукцию предприятия, ее применение, а также варианты сотрудничества. Во время работы выставки запланировано более 60 встреч, что связано с разработкой новых марок пластиков, расширением областей применения продукции и освоением новых рынков.
«Интерпластика» позиционируется как главная выставка в России для ведущих производителей пластмасс и каучуков. «Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших нефтехимических предприятий страны. В ассортименте – свыше 120 наименований, продукция экспортируется более чем в 50 стран. В 2017 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» произвел 140 тысяч тонн линейного полиэтилена низкой плотности и планирует увеличить показатели еще на 20 тысяч тонн. Делается акцент на развитие производства сополимеров пропилена и этилена.
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