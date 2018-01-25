Еще немного, еще чуть-чуть: за 100 дней до открытия станции «Дубравная»

20:00, 25.01.2018 26
1/26
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня казанским журналистам, показали, в какой стадии готовности находится станция метро «Дубравная». Новая станция (ее открытие запланировано на 9 мая 2018 года) завершит первую линию казанского метрополитена, которая в итоге будет включать 11 станций. В тоннелях метрополитена побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи