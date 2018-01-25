Еще немного, еще чуть-чуть: за 100 дней до открытия станции «Дубравная»

Сегодня казанским журналистам, показали, в какой стадии готовности находится станция метро «Дубравная». Новая станция (ее открытие запланировано на 9 мая 2018 года) завершит первую линию казанского метрополитена, которая в итоге будет включать 11 станций. В тоннелях метрополитена побывал фотокорреспондент «Реального времени».
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