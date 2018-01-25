«Казаньоргсинтез» окончил строительство новой центральной проходной

15:39, 25.01.2018 21
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В январе на территории ПАО «Казаньоргсинтез» заработала новая центральная проходная. Строительство здания началось в апреле прошлого года. В современном КПП учли все нюансы работы химического предприятия. Работники прежде чем попасть на завод должны будут пройти проверку алкотестером и металлодетектором. Система проверит их благонадежность сканированием лица. Новая проходная оснащена шестью турникетами. В этом году начнется реконструкция старого самого первого КПП КОСа.

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