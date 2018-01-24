Итоги работы Россельхознадзора по РТ: животноводы в безопасности, за землей нужен глаз да глаз

Татарстанское животноводческое хозяйство благодаря работе Россельхознадзора по Татарстану удалось уберечь от болезней, шагающих по соседним регионам, а вот в части контроля за использованием земель под сельхозназначение за них работу пришлось выполнять коллегам из аппарата президента РТ. Эти и другие темы были подняты на коллегии надзорного органа, где побывал фотокорреспондент «Реального времени».

