Итоги работы Россельхознадзора по РТ: животноводы в безопасности, за землей нужен глаз да глаз

19:24, 24.01.2018 35
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Татарстанское животноводческое хозяйство благодаря работе Россельхознадзора по Татарстану удалось уберечь от болезней, шагающих по соседним регионам, а вот в части контроля за использованием земель под сельхозназначение за них работу пришлось выполнять коллегам из аппарата президента РТ. Эти и другие темы были подняты на коллегии надзорного органа, где побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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