Увы, поражение: как УНИКС в домашнем еврокубковом матче уступил итальянскому середнячку

23:04, 16.01.2018 27
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня казанский УНИКС в домашнем матче группового этапа Еврокубка проиграл итальянской «Реджо-Эмилии» со счетом 69:71. Свидетелем обидного поражения стал фотокорреспондент «Реального времени».

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