Коллегия УФСИН по РТ: итоги, задачи и планы

Сегодня на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ подвели итоги работы уголовно-исполнительной системы республики в 2017 году и определили задачи на 2018 год. В заседании приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представители министерств и ведомств республики, руководители подразделений, отделов и служб УФСИН.
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