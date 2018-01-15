Коллегия УФСИН по РТ: итоги, задачи и планы

15:38, 15.01.2018 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на заседании коллегии Управления Федеральной службы исполнения наказаний по РТ подвели итоги работы уголовно-исполнительной системы республики в 2017 году и определили задачи на 2018 год. В заседании приняли участие премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, представители министерств и ведомств республики, руководители подразделений, отделов и служб УФСИН.

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