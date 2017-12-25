Телепортация в 60-е и обратно: ДК имени Ленина открылся после капремонта

17:52, 25.12.2017 63
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • prav.tatarstan.ru
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  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru
  • prav.tatarstan.ru

Сегодня после капитального ремонта открыл свои двери ДК им. Ленина. Корреспонденты «Реального времени» побывали на обходе и убедились, что крупнейший в Авиастроительном районе дом культуры стал чище, светлее и новее.

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