Щетки, грейдеры и дворники: как в Казани борются со снегом

Как в Казани организована очистка дорог и тротуаров от снега, узнали сегодня в ходе пресс-тура журналисты городских и республиканских СМИ. Технологию уборки коммунальщики продемонстрировали журналистам на перекрестке улиц Восход и Восстания. В это время здесь вовсю трудилась спецтехника и дорожные рабочие.