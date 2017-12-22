Щетки, грейдеры и дворники: как в Казани борются со снегом

12:44, 22.12.2017 21
1/21
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Как в Казани организована очистка дорог и тротуаров от снега, узнали сегодня в ходе пресс-тура журналисты городских и республиканских СМИ. Технологию уборки коммунальщики продемонстрировали журналистам на перекрестке улиц Восход и Восстания. В это время здесь вовсю трудилась спецтехника и дорожные рабочие.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи