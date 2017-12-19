Накануне двойной премьеры: татарский ТЮЗ «замахнулся» на Кейт ДиКамилло

Сегодня в Татарском государственном театре юного зрителя имени Кариева прошел предпремьерный показ спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда» по книге американской писательницы Кейт ДиКамилло. Книгу на татарский перевела известный татарский писатель и поэт из Москвы Назифа Каримова. В роли кролика Эдварда — выпускник Казанского театрального училища Булат Гатауллин.
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