Накануне двойной премьеры: татарский ТЮЗ «замахнулся» на Кейт ДиКамилло

19:22, 19.12.2017 42
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Татарском государственном театре юного зрителя имени Кариева прошел предпремьерный показ спектакля «Удивительное путешествие кролика Эдварда» по книге американской писательницы Кейт ДиКамилло. Книгу на татарский перевела известный татарский писатель и поэт из Москвы Назифа Каримова. В роли кролика Эдварда — выпускник Казанского театрального училища Булат Гатауллин.

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