Как «Коммунисты России» Сталина призывали: в Челнах прошел митинг в честь дня рождения «отца народов»

19:13, 17.12.2017 40 1
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  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев
  • Сергей Афанасьев

Сегодня в парке Победы челнинские коммунисты отпраздновали день рождения Иосифа Сталина. Точнее — леворадикальное крыло коммунистов, члены «Коммунистов России» — партии, отпочковавшейся после раскола последних лет от КПРФ.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 23 дек
    Их 13 человек, как тех Апостолов.
    Им чего - то говорить- как ухом по столу.
    Родились они, когда кумир их сдох уже-
    Но с иконкою они- вот люди божии...
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