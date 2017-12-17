Как «Коммунисты России» Сталина призывали: в Челнах прошел митинг в честь дня рождения «отца народов»

Сегодня в парке Победы челнинские коммунисты отпраздновали день рождения Иосифа Сталина. Точнее — леворадикальное крыло коммунистов, члены «Коммунистов России» — партии, отпочковавшейся после раскола последних лет от КПРФ.
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комментарии
Им чего - то говорить- как ухом по столу.
Родились они, когда кумир их сдох уже-
Но с иконкою они- вот люди божии...