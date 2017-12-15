Заседание коллегии МЧС: спецтехника для спасателей и цветы к памятнику пожарным

Ключи от 20 новых единиц основной и вспомогательной пожарно-спасательной техники вручил сегодня татарстанским спасателям премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он также возложил цветы к памятнику пожарным, погибшим при исполнении служебного долга.
Всего в этом году для нужд пожарно-спасательных и спасательных подразделений республики приобретено 28 единиц спецтехники. На эти цели выделено 177 млн рублей, из которых более 42 млн рублей - из бюджета Татарстана.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым