Заседание коллегии МЧС: спецтехника для спасателей и цветы к памятнику пожарным

12:45, 15.12.2017 47
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Ключи от 20 новых единиц основной и вспомогательной пожарно-спасательной техники вручил сегодня татарстанским спасателям премьер-министр РТ Алексей Песошин. Он также возложил цветы к памятнику пожарным, погибшим при исполнении служебного долга.

Всего в этом году для нужд пожарно-спасательных и спасательных подразделений республики приобретено 28 единиц спецтехники. На эти цели выделено 177 млн рублей, из которых более 42 млн рублей - из бюджета Татарстана.

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