«Любимые, лишенные любви»: в Казани стартовал фестиваль «Ремесло»

19:38, 09.12.2017 33 2
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Всероссийский фестиваль молодой татарской режиссуры «Ремесло» («Һөнәр») проходит в Казани с 9-го по 14 декабря. Зрителям покажут самые интересные работы молодых постановщиков, премьеры которых состоялись в татарстанских театрах в 2017-м. Молодой, но уже известный в России уфимский режиссер Ильсур Казакбаев (совсем недавно он возглавил Салаватский Башкирский театр) для своего дебюта на татарской сцене выбрал пьесу актера Набережночелнинского Татарского театра Булата Саляхова «Любимые, лишенные любви». В одном из советских трудовых лагерей в годы Великой Отечественной судьба сводит трех девочек-подростков: русскую Катю, немку Анну-Марию и татарку Ильсияр. Суровые условия труда, невыносимая жизнь в лагере, жестокое обращение подталкивают героинь к побегу.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09 дек
    На некоторых фото будто слышишь ещё и звук
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  • Анонимно 10 дек
    БЫЛО ВСЕ ВЕЛИКОЛЕПНО.

    СИЛЬНЫЙ СПЕКТАКЛЬ.
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