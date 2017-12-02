«Реальный рейтинг»: как награждали 10 самых успешных компаний ПФО

10:16, 02.12.2017 145
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

1 декабря в ресторане Love story на Кремлевской набережной состоялось вручение премии «Реальный рейтинг» – первой деловой премии Приволжского федерального округа. Обладателями премии стали 10 компаний из Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей.

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