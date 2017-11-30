Театральные подарки. Как Казанский ТЮЗ отметил 85-летие

Сегодня Казанский ТЮЗ отпраздновал 85-летний юбилей. Поздравить театр пришли коллеги, представители культурных сообществ Татарстана, России, ближнего зарубежья, руководства республики. Днем рождения ТЮЗа считается 30 ноября 1932 года - дата выхода первого спектакля «Ровесники».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Но как-то не срослось...
Поздравляю всех юбиляров.