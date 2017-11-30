Театральные подарки. Как Казанский ТЮЗ отметил 85-летие

23:39, 30.11.2017 28 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня Казанский ТЮЗ отпраздновал 85-летний юбилей. Поздравить театр пришли коллеги, представители культурных сообществ Татарстана, России, ближнего зарубежья, руководства республики. Днем рождения ТЮЗа считается 30 ноября 1932 года - дата выхода первого спектакля «Ровесники».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 01 дек
    НЕТ СЛОВ потому что НЕТ ПРАЗДНИКА?
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  • Анонимно 01 дек
    И нам в этом году был 85-летний юбилей.

    Но как-то не срослось...

    Поздравляю всех юбиляров.
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