Социокультурное программирование от московского эксперта: в КГАСУ прошел мастер-класс Юрия Шередеги

13:26, 30.11.2017 17
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в лектории архитектурно-образовательного пространства "BFFT.space" КГАСУ состоялся мастер-класс Юрия Шередеги "Социокультурное программирование в девелоперских проектах". Юрий Шередега - архитектор-планировщик, выпускник МАРХИ, урбанист, эксперт по общественным пространствам и вопросам наследия.

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