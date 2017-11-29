ВКТ подводит итоги и планирует будущее

16:26, 29.11.2017 39
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани проходит расширенное заседание Исполкома Всемирного конгресса татар. В нем принимают участие руководители татарских общественных организаций регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья, общественные деятели, представители государственной власти РТ.

В рамках заседания планируется подвести итоги деятельности организации и утвердить план мероприятий Всемирного конгресса татар на 2018 год.

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