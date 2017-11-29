Канализация и запах неразделимы? На очистных сооружениях Казани монтируют защитные «колпаки»

11:33, 29.11.2017 40
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В Казани на биологических очистных сооружениях канализации (БОСК) – традиционном источнике неприятного запаха в Приволжском районе – начался монтаж защитных «колпаков», оборудованных системой очистки воздуха. С ходом модернизации очистных сооружений смогли сегодня ознакомиться журналисты в ходе пресс-тура с участием мэра города Ильсура Метшина.

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