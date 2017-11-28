Готовим в школе: равиоли с креветками от шеф-повара Департамента продовольствия Казани

Сегодня в школьном ресторане казанской гимназии №9 прошел мастер-класс шеф-повара городского Департамента продовольствия Валерия Болонина. Мероприятие посвятили отмечавшемуся в минувшее воскресенье Дню матери.
На мастер-классе отрабатывали навыки приготовления равиоли с начинкой из креветок и сыра рикотто. За процессом наблюдал фотокорреспондент «Реального времени».
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