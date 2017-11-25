IT-уикенд в Казани: цифровые технологии на сцене, в зале и на «мягких» местах

Сегодня в Казани стартовала серия мероприятий Kazan Startup Weekend, которая собирает на одной площадке наиболее активных представителей технологических и креативных сообществ c целью знакомства с последними новинками мировой стартап-культуры, обмена опытом и внедрения IT -разработок.
Участники Kazan Startup Weekend - студенты и преподаватели ИТ-факультетов, программисты, дизайнеры, маркетологи и PR-специалисты, стартаперы, предприниматели, руководители IT-компаний, бизнес-ангелы, венчурные фонды, эксперты, руководители технопарков и бизнес-инкубаторов со всей России.
На открытии IT-уикенда побывали корреспонденты «Реального времени».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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