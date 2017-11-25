IT-уикенд в Казани: цифровые технологии на сцене, в зале и на «мягких» местах

19:59, 25.11.2017 23
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Казани стартовала серия мероприятий Kazan Startup Weekend, которая собирает на одной площадке наиболее активных представителей технологических и креативных сообществ c целью знакомства с последними новинками мировой стартап-культуры, обмена опытом и внедрения IT -разработок.

Участники Kazan Startup Weekend - студенты и преподаватели ИТ-факультетов, программисты, дизайнеры, маркетологи и PR-специалисты, стартаперы, предприниматели, руководители IT-компаний, бизнес-ангелы, венчурные фонды, эксперты, руководители технопарков и бизнес-инкубаторов со всей России.

На открытии IT-уикенда побывали корреспонденты «Реального времени».

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