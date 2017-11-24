Щи да каша – пища наша: что нужно есть, чтобы прожить долго

19:51, 24.11.2017 20 4
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на территории РКБ прошел фестиваль «Здоровое питание — путь к долголетию». Близлежащие районы республики предлагали сельскохозяйственную экологически чистую продукцию. Как нужно питаться, чтобы прожить долго, выяснял фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 25 нояб
    Кому могло прийти в голову устроить ярмарку на территории больницы?
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    Анонимно 25 нояб
    Да, пущай больные хотя бы поглядят на продукты.
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  • Анонимно 26 нояб
    Можно еще устроить забег по территории - большая, все равно пропадает.
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  • Анонимно 26 нояб
    Больше мяса баранины. И самоое жирное мясо. На Кавказе долго живут потому, потому что там старики-горцы питаются одной бараниной. А для себя они выбирают самых упитанных овец. Надо еще и буза и кумыс к этому жирному обеду.
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