«Служим Отечеству, служим народу»: правоохранительные отряды Татарстана собрались на слет

13:34, 23.11.2017 30
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани прошел X Республиканский семинар-практикум на тему: "Служим Отечеству, служим народу". В работе семинара приняли участие 12 отрядов муниципальных образований РТ, заместители директоров по воспитательной работе школ РТ, кураторы и активисты молодежного правоохранительного движения.

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