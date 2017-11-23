«Татарстан открыт для сотрудничества»: в IT-парке прошло заседание Российско-Австрийского делового совета

12:07, 23.11.2017 24
1/24
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Республика Татарстан придает большое значение сотрудничеству с Австрией, направленному на укрепление и развитие российско-австрийских отношений. Об этом президент РТ Рустам Минниханов заявил сегодня в ходе пленарного заседания Российско-Австрийского делового совета. Мероприятие прошло в Казани на площадке технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк».

Также сегодня в присутствии Президента Татарстана было подписано Генеральное соглашение о сотрудничестве между КНИТУ-КАИ и AVL List GmbH.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи