«Полет – это свобода»: кукольники из Турции на сцене театра «Экият»

Сегодня театр кукол «Темпо» из Турции на сцене театра «Экият» представил казанскому зрителю два своих лучших спектакля, получивших международное признание. Артисты из Турции приехали в столицу Татарстана всего на один день по приглашению Генерального консульства Турции в Казани. Утром состоялось представление «Карагез, ведьмы и индийский факир» для детей младшего возраста, а в 18 часов зрители увидели постановку «Полет – это свобода».