Память, голос и правильное чтение: в Казани выбирают лучшего чтеца Корана

Сегодня в Казани стартовал Республиканский конкурс чтецов Корана. В турнире участвуют победители состоявшихся в казыятах Татарстана отборочных туров – всего 17 человек (15 мужчин и две девочки). Состязание среди мужчин проходит в здании Российского исламского университета, среди женщин – в мечети «Әниләр». Все они борются за главный приз конкурса – путевку в хадж. Конкурсантов будут оценивать по трем критериям: память, голос и правильное чтение – таджвид.
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