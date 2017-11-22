Память, голос и правильное чтение: в Казани выбирают лучшего чтеца Корана

Сегодня в Казани стартовал Республиканский конкурс чтецов Корана. В турнире участвуют победители состоявшихся в казыятах Татарстана отборочных туров – всего 17 человек (15 мужчин и две девочки). Состязание среди мужчин проходит в здании Российского исламского университета, среди женщин – в мечети «Әниләр». Все они борются за главный приз конкурса – путевку в хадж. Конкурсантов будут оценивать по трем критериям: память, голос и правильное чтение – таджвид.