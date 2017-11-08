26 очков Колома и третья победа в Еврокубке: УНИКС обыграл итальянский «Торино»

20:31, 08.11.2017 35
1/35
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Баскетболисты казанского УНИКСа на своей площадке одержали победу над итальянским «Торино» в матче Еврокубка. Встреча завершилась со счетом 101:93.

Самым результативным игроком матча стал Хоакин Колом, который набрал 26 очков и совершил десять передач. В составе гостей лучшим оказался Ламар Паттерсон, записавший на свой счет 23 очка.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи