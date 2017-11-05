​«Зиланткон-2017»: новое поколение ролевиков, традиционная ярмарка и «Тайны забытых сказок»

Основной площадкой мероприятий проходящего в Казани конвента фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» сегодня стал профилакторий КАПО им.Горбунова. Фотокорреспондент «Реального времени», побывавший на фестивале, стал свидетелем конкурса костюмов, оценил традиционную ярмарку и увидел, как идет подготовка к рок-балу «Тайны забытых сказок».
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