Как «Зиланткон» отметил 100-летие Октябрьской революции: фехтовальные бои на конвенте фантастики и ролевых игр

21:33, 04.11.2017 32
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня на открывшемся в пятницу XXVII Международном конвенте фантастики, толкинистики и ролевых игр «Зиланткон» прошли фехтовальные бои. В этом году конвент сменил площадку и проходит на базе санатория КАПО им. Горбунова и СК «Триумф». Как обычно, любители фантастики могут с 3 по 6 ноября посетить литературные семинары, мастер-классы, концерты. Завтра одно из самых ожидаемых событий «Зиланткона» — костюмированный бал, а сегодня фотокорреспондент «Реального времени» стал свидетелем поединков по фехтованию.

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