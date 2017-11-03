«Интеллектуальный реализм» Александра Простова-Покровского: в галерее INK открылась выставка Historicum

20:31, 03.11.2017 28
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в галерее INK в Казани начала работу персональная выставка Александра Простова-Покровского Historicum. Его произведения лестно сравнивают с работами Иеронима Босха, Питера Брейгеля и Сальвадора Дали. Увидеть их можно в коллекциях музеев в Ирландии, Германии и Чехии, а также в частных коллекциях по всему миру. В экспозиции представлены более двадцати работ художника, выполненных в разные годы в стиле "интеллектуальный реализм".

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