Гастрономические, детские и событийные: как в Казани выбирали туристический «Маршрут года»

Сегодня объявили финалистов всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2017 года. Татарстан завоевал в рамках этого мероприятия 8 наград. Всего в конкурсе участвовали 446 проектов из 67 регионов страны, в финал прошли 121 проект из 36 регионов. Победители премии были определены по итогам публичных презентаций проектов, которые прошли в Казани 1 ноября.