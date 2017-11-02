Гастрономические, детские и событийные: как в Казани выбирали туристический «Маршрут года»

Сегодня объявили финалистов всероссийской туристской премии «Маршрут года» 2017 года. Татарстан завоевал в рамках этого мероприятия 8 наград. Всего в конкурсе участвовали 446 проектов из 67 регионов страны, в финал прошли 121 проект из 36 регионов. Победители премии были определены по итогам публичных презентаций проектов, которые прошли в Казани 1 ноября.
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