От рукодельной лавки до художественной выставки: на Казанской ярмарке открылась «Арт-галерея»

Сегодня в выставочном центре «Казанская ярмарка» начала работу IX специализированная выставка «Арт-галерея. Казань». В этом году порадовать казанских посетителей своим творчеством на выставку съехались художники, мастера народных художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства со всех уголков России и СНГ. Отдельная экспозиция посвящена народным художественным промыслам.
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