Вы поедете на бал? Танцевально-исторический вечер в Казанской ратуше

Сегодня в Казани в 15-й раз прошел Пушкинский бал, участниками которого стали учащиеся Академического лицея им. Н. И. Лобачевского. В этом году танцевальный вечер стал особенным, так как в 2017 году отмечается 180-летие памяти А. С. Пушкина и 200-летие первого выпуска Царскосельского лицея России.