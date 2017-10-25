«Татар кызы — 2017»: как в Уфе выбирали самую красивую татарочку

12:02, 25.10.2017 40 1
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  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин
  • Георгий Шишкин

В Уфе на II Международном конкурсе красоты «Татар кызы-2017» назвали имя самой красивой татарочки. Победила 19-летняя студентка Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Гульназ Гатина. Новая мисс — уроженка села Карамышево Черемшанского района, руководитель вокального ансамбля «Мизгел». Пока светящаяся от счастья красавица давала интервью, главный приз — автомобиль «Лада» — уже ждал хозяйку на крыльце Государственного концертного зала «Башкортостан».

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