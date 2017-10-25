«Татар кызы — 2017»: как в Уфе выбирали самую красивую татарочку

В Уфе на II Международном конкурсе красоты «Татар кызы-2017» назвали имя самой красивой татарочки. Победила 19-летняя студентка Института управления, экономики и финансов Казанского федерального университета Гульназ Гатина. Новая мисс — уроженка села Карамышево Черемшанского района, руководитель вокального ансамбля «Мизгел». Пока светящаяся от счастья красавица давала интервью, главный приз — автомобиль «Лада» — уже ждал хозяйку на крыльце Государственного концертного зала «Башкортостан».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии