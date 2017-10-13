«Пришлый» или чужой? Камаловский театр готовится к премьере

18:19, 13.10.2017 30 1
1/30
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Завтра в театре им.Камала состоится премьера спектакля «Килмешәк» («Пришлый») по пьесе Сомбель Гаффаровой. На генеральном прогоне постановки побывал фотокорреспондент «Реального времени».

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 окт
    Такие живые снимки... Кажется мы опоздали. Когда ещё можно будет посмотреть спектакль?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи