И снова «Яндекс». Теперь – «Лицей». IT-компания начала обучать школьников Татарстана программированию

18:41, 09.10.2017 18
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня в Татарстане начались занятия в «Яндекс.Лицее». Это бесплатные курсы для школьников, которые хотят освоить программирование. Церемония запуска проекта состоялась в Казанском техникуме информационных технологий и связи. Набор слушателей «Яндекс.Лицея» проходил в Казани, Иннополисе и Набережных Челнах.

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