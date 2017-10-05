Первые результаты Прифтиса и Ласме и фиаско «Зенита»: казанский УНИКС стартовал с победы на открытии сезона Единой лиги

Казанский УНИКС в матче открытия сезона на своей площадке обыграл санкт-петербургский «Зенит». Игра закончилась со счетом 94:60 (28:15, 22:14, 19:17, 25:14).
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