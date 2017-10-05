Востоковеды со всего мира собрались в Казани: в КФУ открылась конференция «Россия-Китай: история и культура»

X Международная научно-практическая конференция "Россия-Китай: история и культура", приуроченная к 210-летию казанского академического востоковедения, открылась сегодня в Казанском федеральном университете. Тематика конференции традиционна. Участники в течение трех дней обсудят актуальные вопросы филологии и методики обучения китайскому языку, российско-китайские отношения, внешнюю политику КНР, историю, философию и культуру Китая. Также в рамках мероприятия пройдет секция молодого китаиста.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым