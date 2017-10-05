Востоковеды со всего мира собрались в Казани: в КФУ открылась конференция «Россия-Китай: история и культура»

14:40, 05.10.2017 29
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

X Международная научно-практическая конференция "Россия-Китай: история и культура", приуроченная к 210-летию казанского академического востоковедения, открылась сегодня в Казанском федеральном университете. Тематика конференции традиционна. Участники в течение трех дней обсудят актуальные вопросы филологии и методики обучения китайскому языку, российско-китайские отношения, внешнюю политику КНР, историю, философию и культуру Китая. Также в рамках мероприятия пройдет секция молодого китаиста.

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