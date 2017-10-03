Как работники КВЗ силу удара тренировали: 10-летие Ростеха на заводе отметили «Ударной десяткой»

16:25, 03.10.2017 22
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В этом году Ростех отмечает 10-летний юбилей. В рамках праздничных мероприятий на предприятиях Госкорпорации организован турнир «Ударная десятка» – соревнование по боксу и чемпионат по силе удара. Сегодня соревнования прошли на Казанском вертолетном заводе.

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