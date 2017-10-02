Гвоздики к 105-летию: в Казани вспомнили Льва Гумилева

1 октября исполнилось 105 лет со дня рождения Льва Гумилева. В честь юбилейной даты сегодня на ул.Петербургская к памятнику советского историка-этнолога, археолога, востоковеда, писателя и переводчика возложили цветы.
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