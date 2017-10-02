Гвоздики к 105-летию: в Казани вспомнили Льва Гумилева

13:06, 02.10.2017 27
1/27
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

1 октября исполнилось 105 лет со дня рождения Льва Гумилева. В честь юбилейной даты сегодня на ул.Петербургская к памятнику советского историка-этнолога, археолога, востоковеда, писателя и переводчика возложили цветы.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи