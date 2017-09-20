Министерский дуэт: Россия и Португалия заключили соглашение об экономическом и техническом сотрудничестве

Сегодня в Казани в ГТРК «Корстон» состоялось подписание протокола по итогам VI заседания Смешанной комиссии по экономическому, промышленному и техническому сотрудничеству между Россией и Португалией. Также было подписано соглашение между правительствами Российской Федерации и Португальской Республики об экономическом и техническом сотрудничестве.

С российской стороны соглашение подписал председатель российской части комиссии, министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков, с португальской — министр экономики Португалии Мануэл Калдейра Кабрал.

За церемонией наблюдал фотокорреспондент "Реального времени".

