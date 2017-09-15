Kazan legal 2017: взаимосвязи права и экономики, «разыскивается инвестор» и либерализация криптовалют

Международный юридический форум Kazan Legal 2017 проходит в столице Татарстана 14 — 16 сентября. На трехдневное событие собрались известные юристы, топ-менеджеры и консультанты из России, США, Великобритании, Германии, Австрии, Сингапура, Индии и других стран. Кроме пленарного заседания "Правовая среда как ключевой фактор экономического роста. Кейс стади: Республика Татарстан" в рамках форума запланирована работа 35 секций и сателлитных мероприятий.
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