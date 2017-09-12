​​Осенний строительный форум в Казани: отрасль в фокусе и под лупой, чемпионат электриков и малярно-облицовочный авангард

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылся XIX Международный осенний строительный форум. Он объединил три выставки: «Жилище», «Инженерные коммуникации зданий и сооружений» и выставку индустрии профессиональной уборки «ЧистоТАТ». Кроме того, в дни работы форума пройдут выставки «Мебельные технологии и оборудование. Казань» и «Деревообработка».
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