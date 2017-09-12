​​Осенний строительный форум в Казани: отрасль в фокусе и под лупой, чемпионат электриков и малярно-облицовочный авангард

16:09, 12.09.2017 39 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на «Казанской ярмарке» открылся XIX Международный осенний строительный форум. Он объединил три выставки: «Жилище», «Инженерные коммуникации зданий и сооружений» и выставку индустрии профессиональной уборки «ЧистоТАТ». Кроме того, в дни работы форума пройдут выставки «Мебельные технологии и оборудование. Казань» и «Деревообработка».

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 12 сент
    Нас с работы сегодня тоже направили туда
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  • Анонимно 12 сент
    А там есть выставка мебели?
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