«Век Татарстана»: в Казани наградили юных создателей мультфильма

Сегодня в Министерстве культуры РТ прошла презентация образовательного проекта «Век Татарстана», приуроченного к празднованию 100-летия образования Татарской АССР.

«Век Татарстана» - представляет собой 35-минутный мультфильм, в создании которого приняли участие более 30 тысяч школьников республики в возрасте от 7 до 15 лет. Более 2500 детских работ легли в основу мультфильма. По количеству участников проект стал поистине народным и вошел в Книгу рекордов России как мультфильм, в создании которого приняло наибольшее количество детей.