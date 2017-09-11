Прощай, «Здоровье»! До встречи в новом здании?

14:28, 11.09.2017 17
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

В центре Казани сносят комбинат «Здоровье», который закрылся 1 июля этого года. По словам гендиректора АО «Комбытсервис» Елены Гендельман, в комплексе проведут реконструкцию. Через год он должен быть открыт. Предполагается, что профиль комбината «Здоровье» после строительства нового здания не изменится.

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