Прощай, «Здоровье»! До встречи в новом здании?

В центре Казани сносят комбинат «Здоровье», который закрылся 1 июля этого года. По словам гендиректора АО «Комбытсервис» Елены Гендельман, в комплексе проведут реконструкцию. Через год он должен быть открыт. Предполагается, что профиль комбината «Здоровье» после строительства нового здания не изменится.