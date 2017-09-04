Выездная редакция «Реального времени» на форуме «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана»: в студии и в кулуарах

14:27, 04.09.2017 18
Менеджер по развитию бизнеса Linde Group Михаил Гетманов Менеджер по развитию бизнеса Linde Group Михаил Гетманов Партнер Morgan Lewis Дмитрий Куница Партнер Morgan Lewis Дмитрий Куница Партнер Morgan Lewis Дмитрий Куница Директор бизнес-единицы «Нефтегазопереработка и нефтехимия» Марат Ильязов Директор бизнес-единицы «Нефтегазопереработка и нефтехимия» Марат Ильязов Замдиректора завода «Гусар» по продажам Дмитрий Семенков Замдиректора завода «Гусар» по продажам Дмитрий Семенков Генеральный директор Global Business Club Ltd (GBC) Живко Гаджуров Генеральный директор Global Business Club Ltd (GBC) Живко Гаджуров Вице-президент бизнес-подразделения «Промышленная автоматизация» Schneider Electric в России и СНГ Борис Муратов Вице-президент бизнес-подразделения «Промышленная автоматизация» Schneider Electric в России и СНГ Борис Муратов Вице-президент по продажам нефтехимических установок Linde Engineering Вольфганг Бранд Вице-президент по продажам нефтехимических установок Linde Engineering Вольфганг Бранд Генерельный директор «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» Тамара Канделаки Генерельный директор «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» Тамара Канделаки Вице-президент Wood Mackenzie Ltd Алан Гелдер
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  • Менеджер по развитию бизнеса Linde Group Михаил Гетманов
    Максим Платонов
  • Менеджер по развитию бизнеса Linde Group Михаил Гетманов
    Максим Платонов
  • Партнер Morgan Lewis Дмитрий Куница
    Максим Платонов
  • Партнер Morgan Lewis Дмитрий Куница
    Максим Платонов
  • Партнер Morgan Lewis Дмитрий Куница
    Максим Платонов
  • Директор бизнес-единицы «Нефтегазопереработка и нефтехимия» Марат Ильязов
  • Директор бизнес-единицы «Нефтегазопереработка и нефтехимия» Марат Ильязов
  • Замдиректора завода «Гусар» по продажам Дмитрий Семенков
    Максим Платонов
  • Замдиректора завода «Гусар» по продажам Дмитрий Семенков
    Максим Платонов
  • Генеральный директор Global Business Club Ltd (GBC) Живко Гаджуров
    Максим Платонов
  • Генеральный директор Global Business Club Ltd (GBC) Живко Гаджуров
    Максим Платонов
  • Вице-президент бизнес-подразделения «Промышленная автоматизация» Schneider Electric в России и СНГ Борис Муратов
  • Вице-президент бизнес-подразделения «Промышленная автоматизация» Schneider Electric в России и СНГ Борис Муратов
  • Вице-президент по продажам нефтехимических установок Linde Engineering Вольфганг Бранд
    Максим Платонов
  • Вице-президент по продажам нефтехимических установок Linde Engineering Вольфганг Бранд
    Максим Платонов
  • Генерельный директор «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» Тамара Канделаки
    Максим Платонов
  • Генерельный директор «ИнфоТЭК-КОНСАЛТ» Тамара Канделаки
    Максим Платонов
  • Вице-президент Wood Mackenzie Ltd Алан Гелдер

На проходящей в Казани международной конференции «Нефтепереработка и нефтегазохимия Татарстана» работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время». Работа нашей студии в «Корстоне», а также «закулисье» форума - в репортаже фотокорреспондента «Реального времени».

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