«Аксенов-фест» в сквере имени писателя: «лягушачье» кресло, в джазе только девушки и дар Евгения Попова

Сегодня в саду Аксенова в Казани появились «именные» кованые предметы мебели: стулья «Метрополь» и «Младший брат» и кресло «Ква-ква». Этот арт-объект открыли в рамках «Аксенов-феста», приуроченного в этом году к 85-летию писателя.
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