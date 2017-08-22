«Аксенов-фест» в сквере имени писателя: «лягушачье» кресло, в джазе только девушки и дар Евгения Попова

19:13, 22.08.2017 29 3
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в саду Аксенова в Казани появились «именные» кованые предметы мебели: стулья «Метрополь» и «Младший брат» и кресло «Ква-ква». Этот арт-объект открыли в рамках «Аксенов-феста», приуроченного в этом году к 85-летию писателя.

комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 22 авг
    Красиво
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  • Анонимно 22 авг
    Это не "стулья" - это полу-кресла.

    Все "полу"...

    Начиная от полу-литра и кончая полу-жизнью...
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  • Анонимно 22 авг
    кто эти люди - как они в нашем городе? Кто эти стулья заказал - Остап Ибрагимович - но он из другого пространства...
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