На Черном озере — снова Open Art Festival: роспись «по живому», handmade-маркет, занимательная химия и много котиков

22:56, 12.08.2017 32 2
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  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов
  • Олег Тихонов

Сегодня на Черном озере в Казани прошел Open Art Festival. Участники фестиваля интерактивного искусства смогли принять участие в совместной живописи, создать новые запоминающиеся арт-объекты, поучаствовать в мастер-классах, побеседовать с художниками и послушать живую музыку.

комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13 авг
    Опять одни женщины тусуются...

    Им что?
    Заняться нечем?
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    Анонимно 14 авг
    конечно нечем
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