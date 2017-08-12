На Черном озере — снова Open Art Festival: роспись «по живому», handmade-маркет, занимательная химия и много котиков

Сегодня на Черном озере в Казани прошел Open Art Festival. Участники фестиваля интерактивного искусства смогли принять участие в совместной живописи, создать новые запоминающиеся арт-объекты, поучаствовать в мастер-классах, побеседовать с художниками и послушать живую музыку.
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