Первая победа. Как сборная России разгромила венгров в «Баскет-холле»

Сегодня в матче открытия международного турнира по баскетболу в казанском «Баскет-холле» сборная России выиграла у сборной Венгрии со счетом 84:69 (27:16, 22:19, 19:19, 16:15). Завтра Россия сыграет с Германией, Венгрия с Исландией.
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