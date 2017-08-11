Первая победа. Как сборная России разгромила венгров в «Баскет-холле»

20:02, 11.08.2017 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в матче открытия международного турнира по баскетболу в казанском «Баскет-холле» сборная России выиграла у сборной Венгрии со счетом 84:69 (27:16, 22:19, 19:19, 16:15). Завтра Россия сыграет с Германией, Венгрия с Исландией.

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