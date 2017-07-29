В Казани простились с Ханией Фархи

14:21, 29.07.2017 20
1/20
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов
  • Дмитрий Резнов

Сегодня у театра им. Камала состоялось прощание с певицей Ханией Фархи, скоропостижно скончавшейся 27 июля. Проститься с любимой артисткой пришли более 3 тысяч человек. Ханию Фархи похоронили на Ново-Татарском кладбище.

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Другие фотогалереи